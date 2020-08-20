Умеет ходить и вызывать рак: в России нашли очень опасный гриб

20.08.2020, 11:23, Разное

В Московской области обнаружили крайне ядовитый “гриб-мститель” – ликогалу древесную. Его самой удивительной особенностью является способность самостоятельно передвигаться.

“Ходячий” гриб созрел в лесах Подмосковья. В Министерстве экологии региона предупредили, что его споры переносят возбудителей многих болезней. По некоторым данным, он даже способен спровоцировать развитие рака. Поэтому в ведомстве настоятельно рекомендовали жителям ни в коем случае не пытаться брать его в руки, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”,