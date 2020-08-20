 

Рассекречен новый универсал Subaru Levorg с турбомотором 1.8

20.08.2020, 11:20, Новости дня

Сегодня стало известно, что обновленный японский универсал в октябре поступит в продажу на местном рынке.

Вместе с тем производитель не стал отказываться от классического исполнения автомобиля, который сохранит привычную стилистику. Более того, разработчики все же усовершенствовали технические параметры, использовав новый 1,8-литровый турбированный агрегат, который выдает 177 л.с. мощности. Также стоит отметить, что автомобиль получил вариатор, который может переключаться в ручной режим езды.

Кроссовер сохранил полноприводную систему, а также получил увеличенный 11,7-дюймовый дисплей мультимедийного центра. В салоне предусмотрели цифровую панель приборов. В последующий период стартуют продажи спортивной модификации Subaru Levorg STI Sport.



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