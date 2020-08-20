Новый минивэн Hyundai обнаружили в Китае

20.08.2020, 11:20, Новости дня

Новая модель минивэна Hyundai Custo обнаружена в Китае, где в настоящее время осуществляются тестовые заезды.

Вместе с тем рассматривается версия, что новый минивэн Hyundai Custo поступит на рынок уже к следующему месяцу, когда и будут рассекречены все характеристики. Известно, что автомобиль имеет модернизированную радиаторную решетку, а также стильные вставки, придающие более дорогой вид кузову. Также указано, что задние двери выполнены в виде сдвижного механизма.

Распознать новый минивэн Hyundai Custo можно также по форме головной оптики и стильным задним форами. В салоне установили новый мультимедийный центр, а также качественную приборную панель. О параметрах производительности пока точных характеристик не сообщается.