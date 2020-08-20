Mazda пересмотрит конфигурацию кроссовера Mazda CX-9

20.08.2020, 11:20, Новости дня

Обновленный кроссовер Mazda CX-9 2021 модельного года частично рассекретили перед официальным показом.

К настоящему времени указано, что автомобиль сможет похвастаться модернизированной мультимедийной системой, а также 10,3-дюймовым экраном. В начальном исполнении паркетник Mazda CX-9 2021 получил улучшенный интерьер Carbon Edition, придающий салону более дорогой вид. Также следует отметить применение электрической регулировки водительского кресла, а также увеличенных дисков.

Вместе с тем официальный дебют нового паркетника Mazda CX-9 в конце августа. Более того, в базовой комплектации автомобиль оценен производителем в 35,1 тысячи долларов. Пока разработчики не называют никаких данных о более дорогих комплектациях, которые поступят в продажу.