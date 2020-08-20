Личное: Школьные годы, мать их, чудесные

20.08.2020, 11:20, Разное

Скоро сентябрь, вы знаете, о чём я больше всего жалею в жизни? О потраченных впустую школьных годах.

Так говорить не принято, ведь «школьные годы — чудесные», но это — враньё, лицемерие и ханжество, ведь так?



Фото: Соцсети

Чему я научилась в школе, окончив её с медалью? Загонять школьных задротов линейкой в шкаф? Врать учителям ещё научилась. Казаться умной, а не быть ей на самом деле.

Продолжить?

Не стану — у каждого ведь своя история школьных лет «чудесных», правда? Один сидел и скучал, считая ворон в окне. Другая просто не понимала, что ей объясняет учитель на химии. Третьего гнобили одноклассники — сейчас они все и сидят в Одноклассниках.

Я часто думаю, что если бы у меня был ребёнок, я бы дала ему возможность школу не посещать.

Общение — лучше с друзьями по спорту, с детьми подруг, с соседями, но никак не в обязаловку — с одноклассниками.

Знания — будем честны? — в общеобразовательной школе дети не учатся. Жрут пиццу, пишут записочки, прячутся под партой, на переменах — курят, но никак не грызут гранит науки.

Моя мама — учитель. Она уверена, что настоящая цель школы, сейчас спускаемая «сверху», в том, чтобы ребёнок был под присмотром, а не знания.

Несмотря на отличный аттестат, на кое-какие знания, у меня от одного слова школа возникает лишь рвотный позыв.

И это ещё меня не гнобили одноклассники, я не болела, не отставала по школьной программе и так далее.

Короче, я бы дала своему ребёнку школу не посещать, простите меня, одноклассники!

Благо, сейчас есть такая возможность.

Не хотите, чтобы и ваш ребёнок оказался в школьной исправительной системе на срок, сравнимый с отсидкой за убийство? Вот вам вариант — Онлайн Школа №1.

Что это такое?

Полноценная школа. Та же школьная программа, по ФГОСам. Всё совершенно официально.

Ребёнка прикрепляют к школе, с личным делом, со всеми бумагами. Аттестат он получит наш, обычный, российский, сдаст те же ОГЭ/ЕГЭ и сможет поступать в любой вуз, как все остальные выпускники.

Но — без посещения реальной долбанутой школы!

А как же знания, спросят особо въедливые мамаши, и это — вот тут хвалю! — совершенно правильный и главный вопрос.

А знания будут лучше. Когда школьник учится, а не сидит и болтает на задней парте.

Ребёнок занимается дома. Или в любом другом месте, где есть интернет. Программа в Онлайн Школе №1 составлена так, что часть теории ребёнок проходит сам, в удобное ему время — по видеозаписям.

А на очном вебинаре присутствуют не 35 учеников, как в живом классе, а от силы 20, в начальной школе вообще 6-8 — учителям хватает времени не просто показать, как решать задачки, но и каждому ответить на вопросы, подробно разобрать непонятное и уделить внимание всем вместе и каждому в отдельности.

Занятий выходит 4-5 часов в день — это вместе с домашкой. Благодаря такой системе, расписание уроков каждая семья может сама подстроить под свою жизнь, а не наоборот.

То есть, если вы полетели зимовать на Бали. Или ребёнок — сова, а не жаворонок. Если у него с утра тренировка и так далее, никто не мешает вам выстроить учебный график так, как удобно вам.

Учителя — хорошие. В основном, молодые, не оторванные от детей тремя поколениями. И мотивированные на свою работу.

Это — частная школа, а не районная, в которых учителя, как и ученики, отбывают срок. Причём, по вполне себе адекватной и даже очень низкой цене без поборов на «занавески».

По факту вы имеете частную школу — с нормальными учителями, с хорошим преподаванием, с государственным аттестатом на выходе, но без побочки в виде строгого расписания, учителей-пофигистов, курения на переменах и школьных «вписок».

Ребёнок не протирает бесполезно штаны или юбку, слушая, как унылым дятлом что-то долдонит неинтересный учитель. Он именно учится в школе, получает знания, и процесс идёт под вашим контролем.

Отзывы — почитайте сами. Не буду никак это комментировать, послушайте самих детей и родителей, и постарайтесь их услышать.

Парень — уже окончил Онлайн-школу № 1, поступил на режиссуру в Нью-Йорке.

Девчонка ещё учится, рассказывает, как проходят занятия в старших классах.

Мама первоклассника.

Другая мама, для которой путешествия — работа, и она прекрасно их сочетает со школой сына.

В моём круге общения, давно нет тех, кто возлагал бы на школу какие-то надежды как на путёвку в будущее.

И я их поддерживаю. Школа — дань традициям. Плохим традициям, вредным. Встала школа вам поперёк горла? Не вижу вообще смысла терпеть это 11 лет жизни. В случае с ребёнком — это, по сути, тюремное наказание.

Вот тут 25 августа пройдёт часовой бесплатный вебинар двух основателей школы. Найдите время, не поленитесь и послушайте — как вообще бывает, если не терпеть, а жить.

Дайте своим детям шанс избежать школьной отсидки.

Какое у вас послевкусие от ваших школьных лет?