Федосеева-Шукшина перестала есть после новостей о разводе с Алибасовым

20.08.2020, 11:17, Разное

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину настолько шокировало предательство готовящегося к разводу продюсера Бари Алибасова, что у нее пропал аппетит. На фоне отказа от еды у 81-летней артистки ухудшилось самочувствие.

Поводом для развода могла послужить элитная квартира, судьбу которой Алибасов и Федосеева-Шукшина решают в судебном порядке уже несколько месяцев. Изначально актриса после подписания дарственной передала недвижимость супругу, а тот в свою очередь продал ее помощнику Сергею Моцарю.

Когда артистка узнала об этом поступке, то сразу захотела оспорить сделку. Однако речи о разводе даже не велось, и инициатором расторжения брака выступила не Лидия Федосеева-Шукшина. Сейчас поддержку актрисе оказывает ее дочь Ольга, она сообщила, что перед разводом ее мама хочет посмотреть в глаза Бари Алибасову.