Экс-юрист ФБР признался в редактировании письма из «российского» расследования

20.08.2020, 11:10, Новости дня

Бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит признал свою вину по одному пункту обвинения в даче ложных показаний, признав, что он отредактировал электронное письмо, которое было представлено в суд по делам о наблюдении за действиями иностранных разведок.

Письмо фигурировало в ходатайстве о получении разрешения на слежку за бывшим советником предвыборного штаба Дональда Трампа Картером Пейджем в ходе расследования ФБР российского вмешательства на выборах 2016 года.

Клайнсмит четыре года работал помощником главного юрисконсульта в отделении ФБР, занимающемся вопросами национальной безопасности и законодательства, связанного с киберпространством.

В декабре 2019 года генеральный инспектор министерства юстиции Майкл Хоровиц пришел к выводу, что Клайнсмит изменил электронное письмо ЦРУ, процитированное в ходатайстве о слежке за Пейджем от 2017 года.

Это первое уголовное обвинение, вытекающее из продолжающегося расследования федерального прокурора из Коннектикута Джона Дарема, который изучает происхождение расследования действий России.

В 2019 году генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Дарему проанализировать, как ФБР вело свое расследование российского вмешательства на президентских выборах 2016 года.