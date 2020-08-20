Норвегия выдворила российского дипломата по подозрению в шпионаже

20.08.2020, 11:10, Новости дня

Норвегия сообщила, что выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже. Решение вызвало критику со стороны российского посольства, назвавшего обвинения безосновательными.

Решению норвежских властей предшествовал недавний арест в Осло гражданина Норвегии, подозреваемого в незаконной передаче информации этому дипломату, который, как полагает полиция, является сотрудником разведки.

«Он занимался действиями, несовместимыми с ролью и статусом дипломата», – заявила пресс-секретарь норвежского МИДа Труде Мосейде.

Норвежская Полицейская служба безопасности заявила в понедельник, что гражданин Норвегии был арестован, когда он встречался с российским дипломатом в ресторане, и что это дело может нанести ущерб жизненно важным интересам страны.

Россиянин, который работал в торговом отделе посольства, обладал дипломатической неприкосновенностью и не был арестован, сообщили норвежские власти.

Российское посольство сообщило, что оно заявило протест против действий, в которых оно усмотрело нарушение иммунитета дипломата.

«5 августа 2020 г. в ходе встречи с норвежским гражданином Полицейской службой безопасности (PST) необоснованно задержан заместитель Торгового представителя, – заявило посольство. – Его обыскали, не предоставили возможность связаться с Посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела».

Реакции со стороны российских властей пока не последовало, но высокопоставленный законодатель Константин Косачев заявил, что в ответ Москва выдворит норвежского дипломата.

«Не сомневаюсь, что в этом случае, как и всегда, российской стороной будет четко выдержан принцип взаимности», – заявил Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, информагентству «Интерфакс».

Консалтинговая компания по управлению рисками и обеспечению качества DNV GL сообщила во вторник, что норвежский подозреваемый работал в ее нефтегазовом подразделении, специализируясь на 3D-печати и технологии материалов.