Врио губернатора Иркутской области обсудил с РЖД сохранение лесов Прибайкалья

20.08.2020, 11:08, Новости дня

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудил вопрос сохранения прибайкальских лесов с представителями «РЖД», общественных и экологических организаций.

«Главным условием всех мероприятий по расширению железных дорог станет максимальная открытость. Там, где рубки будут проходить, «РЖД» устаналивает информационные щиты, монтирует камеры видеонаблюдения», – сообщается в Telegram-канале «Штаб Кобзева».

Отмечается, что компания будет принимать участие в лесовосстановлении, обустройстве заказников, а также благоустроит природные памятники – Слюдянский мыс и мыс Шаманский. Запланировано строительство очистных сооружений на железнодорожных станциях, расположенных в природоохранной зоне. Соглашение будет подписано 27 августа.

«Главное: нам удалось достичь взаимопонимания. Никаких сплошных и массовых рубок на Байкале не будет», – подчеркнул Кобзев.

Ранее Кобзев обсудил меры защиты акватории озера Байкал с депутатами Госдумы, представителями иркутского отделения Русского географического общества и научной общественностью региона.