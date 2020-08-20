 

Систему ухода за пожилыми людьми по нацпроекту внедрят на Ставрополье к 2022 году

20.08.2020, 11:08, Новости дня

Пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, в котором участвует уже более 20 районов Ставропольского края, будет распространен на весь регион к концу 2021 года, сообщили в краевом правительстве.

«В настоящее время проект охватывает 21 район и городской округ. Участниками системы долговременного ухода уже стали 24 организации социального обслуживания и 41 медицинская организация. Планируется, что масштабирование проекта с целью охвата всего региона будет проведено в 2020-2021 годы», – передает ТАСС сообщение правительства.

Система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающая сбалансированное социальное обслуживание на дому и в стационарах, начала внедряться в РФ в 2018 году, пилотными стали шесть регионов. С началом реализации национальных проектов эта работа была включена в федеральный проект «Старшее поколение». В 2019 году еще шесть субъектов стали пилотными площадками, в том числе и Ставропольский край.

«Это обусловлено тем, что в крае более 19% граждан, находящихся на социальном обслуживании на дому, нуждаются в постоянном уходе. Созданы 34 мобильные бригады для оказания помощи на дому. Всего в работе системы задействовано около 1,2 тыс. специалистов, треть из которых прошли специальную дополнительную подготовку», – отметили в правительстве региона.

В Ставропольском крае также созданы обучающие программы по уходу для членов семей, в которых проживают люди с тяжелыми заболеваниями. В 2020 году на мероприятия по созданию системы долговременного ухода в крае направили более 116 млн рублей. В настоящий момент долговременный уход в регионе получают более 8,8 тыс. человек.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов. Проект «Старшее поколение» предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей.



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