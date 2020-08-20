«Калашников» создал электроверсию мотоцикла ИЖ-49

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20.08.2020, 11:08, Новости дня

Концерн «Калашников» создал электроверсию легендарного мотоцикла ИЖ-49, сообщил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.

«Мы изучаем тему электротранспорта, погружаемся в нее, экспериментируем. Как вы понимаете, чтобы этот вид транспорта активно развивался, необходимо преодолеть целый ряд объективных препятствий. И не последнее из них – развитие инфраструктуры. Электробайк на базе ИЖа существует. Наши конструктора создали электроверсию легендарного ИЖ-49», – передает РИА «Новости» слова Тарасова.

Он добавил, что пока речь о серийном производстве не идет. «Каждый из мотоциклов модели ИЖ-49 электро – тщательно собранная вручную машина, коллекционный экземпляр. Безусловно, мы будем продолжать изучать возможности электротранспорта», – сказал он.

Ранее Ростех раскрыл характеристики и облик электромотоцикла концерна «Калашников», который разгоняется до 100 километров в час и держит заряд 100 километров.



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