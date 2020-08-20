Мнение: Почему богатый всегда должен

20.08.2020, 11:02, Разное

Читатели прислали плакат из шведской детской поликлиники. Несложно заметить, что традиционной шведской семьи, — белый папа, белая мама, три белых ребёнка и Карлсон, — среди предложенных вариантов нет. Белокурая разнополая пара ассоциируется сейчас в Швеции с чем-то неприличным, типа нацистской пропаганды.

Многие видят в этом заговор тайного мирового правительства. Дескать, сидят где-то в израильских катакомбах зловещие горбоносые старцы и думают, как бы извести белую расу под корень. Рисуют такие вот плакаты, придумывают новые гендеры, вводят в школах уроки практической содомии.

Реальность одновременно и проще, и страшнее. Никакого тайного мирового правительства нет, всё современное западное безумие производится самостоятельными, независимыми друг от друга людьми.

Почему художница не нарисовала на плакате ни одной традиционной пары?

Потому что ей дали такое техзадание.

Почему ей дали такое техзадание?

Потому что её начальнику не нужны проблемы с карьерой, которые могут возникнуть, если он пропустит в печать недостаточно толерантный плакат.

Почему могут возникнуть проблемы с карьерой?

Потому что Швеция кишит хищными активистами, которые не упустят случая попиариться на разоблачении белого расиста, изображающего на плакате коренных шведов.

Почему мнение этих активистов имеет значение?

Потому что такова сейчас господствующая идеология Швеции, потому что политики, блогеры и журналисты рьяно исповедуют толерантность.

Как протестантская Швеция подпала под власть идеологии толерантности?

Шаг за шагом, по мере того, как новые и новые политики вылезали наверх, педалируя тему социальной справедливости, борьбы за равноправие и прав меньшинств.

Повторюсь, никакого заговора нет. Есть огромное количество эгоистичных политиков, журналистов и активистов, каждому из которых выгодно выставлять свою ревностную толерантность напоказ. Храбрый рыцарь в доспехах толерантности может сделать очень больно тем, кто встанет у него на пути: обвинение в расизме и гомофобии в наши дни легко перерастает в убийственную травлю. Следовательно, с такими рыцарями считаются. Они имеют вес и влияние, им выделяют должности и бюджеты. Тех немногих, кто имеет смелость называть абсолютную толерантность глупостью, сообща запинывают все те, кто с толерантности кормится: в первую очередь потому, что участие в травле инакомыслящих позволяет набрать политические очки.

В США сейчас один профессор потребовал от властей выплатить неграм 12 триллионов долларов в качестве компенсации за рабство, по 800 тысяч долларов на рыло:

https://lenta.ru/news/2020/08/20/12trillions/

Как справедливо заметил профессор, раз Америка смогла найти несколько триллионов долларов, чтобы помочь ослабшей от карантина экономике, сможет она найти и 12 триллионов.

Действительно, сумма является большой, даже для США, но не запредельно большой. Белые американцы вздохнули бы с облегчением, если выплата компенсации действительно решила их проблемы с неграми, если бы после выплаты белые перестали быть в США людьми третьего сорта.

Свежая новость для иллюстрации. Йельский университет так сильно погряз в угнетении белых, что уже получил обвинение от Минюста США. При одинаковых результатах тестов негров принимали в вуз в 95% случаев, а белых — только в 25%. Азиатов дискриминировали ещё сильнее:

https://lenta.ru/news/2020/08/14/iel/

Подобные новости заставляют вспомнить о печальном опыте СССР, который проводил аналогичную политику по отношению к евреям. В лучшие вузы страны, — в МГУ, например, — вход евреям был сильно затруднён. Даже самых талантливых школьников с неправильными фамилиями при поступлении самым наглым образом заваливали:

https://www1.osu.cz/~zusmanovich/links/files/senderov/ig-text.pdf

Причины советского антисемитизма были ровно теми же, что и у современных западных расистов. Евреи уделяли много внимания учёбе, из-за чего добивались непропорционально больших успехов в науке и инженерном деле. Чтобы восстановить «справедливость», советское руководство считало правильным создавать евреям дополнительные препятствия.

На Западе белые натуралы добиваются слишком больших успехов в жизни: они много учатся и хорошо работают. Это создаёт разницу в уровне благосостояния с неграми, которые часто игнорируют учёбу, и либо сидят на пособии, либо работают через пень колоду, спустя рукава. Вот на этой разнице, — «мы бедные, а они богатые», — и строят всю свою агитацию идеологи толерантности. Шведская разнополая пара с ребёнком-другим статистически гораздо успешнее других комбинаций. Быть успешным — это большой грех по нашим временем, так как если человек успешен, это значит, что он успешен не за счёт своих усилий, а за счёт «белых привилегий», то есть за счёт угнетения меньшинств.

Конечно же, выплата неграм компенсации за преступления, которые были кем-то там совершены в далёком прошлом, ничего не изменит в этой логике. Белые по-прежнему будут учиться и работать, в то время как негры быстро промотают шальные деньги и окажутся в ещё более плачевном положении, нежели до выплат. После этого немедленно будет изобретён новый предлог, чтобы ограбить белых повторно.

Как сказал классик, «есть у революции начало, нет у революции конца». С точки зрения животной справедливости, богатый всегда будет должен бедному. На лозунге «надо много учиться, много работать и экономно тратить» далеко не уедешь, современному западному электорату этот лозунг противен. Напротив, лозунг «работать не надо, надо отобрать деньги у таких-то врагов» очень популярен, он позволяет набирать очки и продвигаться наверх, во власть. Именно это мы сейчас и наблюдаем по всему Западу.