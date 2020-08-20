 

Мнение: Токсичное отравление

20.08.2020, 10:53, Разное

Сообщают, что Навальный чем-то траванулся (то ли в аэропорту, то ли в самолете) и был снят с самолета экстренно севшего в Омске.
Там ему стало совсем хреново, он впал в кому и сейчас лежит под ИВЛ в тяжелом состоянии.
Оппозиция утверждает, что Навального "отравили чаем с токсичным веществом в аэропорту" и это "рука Кремля".

Токсичный чай…хм…где-то я это уже слышал.

Источник: Colonel Cassad



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