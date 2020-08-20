 

На форуме «Армия 2020» Ростех покажет экспортную версию истребителя Су-57

20.08.2020, 10:53, Разное

Экспортную версию инновационного российского истребителя Су-57 Ростех планирует показать в рамках международного военно-технического форума «Армия 2020». Самолет пятого поколения удастся увидеть не только на площадке форума, но и в воздухе, где пилоты выполнят специальную летную программу.
Кроме Су-57 посетители военно-технического форума смогут ознакомиться с многофункциональным легким истребителем МиГ-35. Кроме того, будет продемонстрирована эффективность разведывательно-ударного вертолета Ка-52 и корабельного вертолета Ка-27М.

В летной программе примет участие пилотажная группа «Беркут». Они совершат вылет на «Ночном охотнике» Ми-28Н. Всего на выставке «Армия-2020» покажут 70 новых единиц военной техники, выпущенной Ростехом. Экспозиция пройдет в парке «Патриот».



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