 

Блогеры отреагировали на попытку СБУ похитить в РФ лидера ополчения Донбасса

20.08.2020, 10:48, Новости дня

Российские журналисты и блогеры остро отреагировали на попытку Службы безопасности Украины похитить в РФ одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину.

Военный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц возмутился тем, что СБУ проводит очередную боевую операцию на территории России. 

«А мы продолжаем с ними нянчиться. Еще раз, Киев ведет войну на нашей территории, организует похищения наших людей. Сейчас еще выяснится, что какого-нибудь Стрелкова пытались вывезти. А мы заводим уголовные дела на офицеров, дающих приказ на обстрелы мирных городов. А дальше-то что? Вот как работать надо. Выкрал, привез и отдал под суд», – написал он в Telegram. 

В свою очередь в Telegram-канале WarGonzo отметили, что Москва «обязана стать альтернативной Гаагой», потому что  слишком много «злодеев» имеют возможность скрываться и жить за границей, совершив преступления против России.

«А мы давно выступаем за тактику «Моссада» в этом смысле. Можно как угодно относится к «государству» Израиль – но подобные спецоперации они в свое время проводили на высшем уровне. Нашим спецслужбам тоже пора переходить в более активную фазу противостояния с внешним врагом», – говорится в сообщении.  

Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин также отреагировал на попытку похищения СБУ лидера ополчения Донбасса. 

«Кстати, мне год назад знающие люди говорил, что такие варианты в РФ возможны и СБУ этим занимается. Причем угрозы возможны не только в отношении ополченцев, но их детей и близких», – отметил он в Telegram. 

Тем временем российская телеведущая Ольга Скабеева возмутилась, что СБУ «прямо распоясались». 

«Проводят боевую операцию на территории нашей страны! (пытаются выкрасть лидера  народного ополчения Донбасса) Зеленский опять не в курсе?!», – написала она в Telegram. 

Ранее ФСБ РФ пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в РФ одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. ФСБ показала видео задержания сотрудников СБУ. 

Сообщалось, что для похищения были сформированы две группы из членов российской ОПГ, им пообещали за работу 200 тыс. долларов и выплатили аванс в 50 тыс. долларов. Семь фигурантов уголовного дела заключены под стражу, им предъявлено обвинение.

Напомним, накануне украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. После этого СБУ, опровергла свою причастность к операции. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / 66% украинцев не были этим летом в отпуске и не планируют его

07.08 / “Веломаньяк” из Подмосковья пойман в Твери

27.07 / Вступила в силу договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе

01.08 / Минэкономразвития отреагировало на слухи о «новом налоге»

10.08 / Полицейские ранили нарушителя в ходе погони в Москве

13.07 / «Золотую судью» Хахалеву лишили полномочий

14.07 / Кремль отреагировал на заявление Анкары о сохранении доступа в Айя-Софию

31.07 / Россия ужесточила контроль на границе с Беларусью

05.07 / Израиль обстреляли ракетами со стороны сектора Газа

19.07 / Украину признали самой криминальной страной Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска