Теперь официально: звезда “Ривердейла” Коул Спроус подтвердил расставание с Лили Рейнхарт

20.08.2020, 10:45, Разное

В конце весны благодаря западным СМИ стало известно, что исполнители главных ролей в популярном сериале “Ривердейл” расстались – и с тех пор папарацци и журналисты не дают покоя Коулу Спроусу и его бывшей возлюбленной Лили Рейнхарт. Более пристального внимания – в силу своего активного досуга – удостаивается именно Коул. Сначала репортеры сфотографировали его появление на протестах вместе с моделью Кайей Гербер, затем он попал в объектив вместе с еще одной коллегой по “Ривердейлу” (и подругой Рейнхарт) Мэделин Петиш, после поужинал с таинственной особой, а затем провел вечер в компании аж четырех двушек разом. Лили же с марта соблюдает режим самоизоляции и принимает участие в социальной жизни лишь посредством эфиров в Instagram и Zoom, рассказывая о том, что находится не в самом лучшем периоде жизни и депрессивном состоянии. Каждое заявление девушки при этом воспринимается лишь через призму ее бывших отношений, об окончании которых Рейнхарт сама не говорит. Пролить свет на эту историю решил Коул Спроус. Несколько часов назад в Instagram актера появился снимок Лили и следующее сообщение:

Мы с Лили на время расстались еще в январе этого года, а затем решили расстаться навсегда в марте. Это был полезный опыт: я всегда чувствовал, что мне невероятно повезло влюбиться и испытать это чувство. И я желаю Лили только любви и счастья на ее пути дальше. Это все, что я скажу по этому поводу. Все остальное, что вы услышите, не имеет значения.

По-видимому, эту публикацию стоит воспринимать как первый и последний раз, когда Коул высказался о своей – теперь уже точно бывшей – возлюбленной. И что молодой человек, как было видно и по недавним снимкам его досуга, готов двигаться дальше.

Фото из Instagram Коула Спроуса

Напомним, Лили Рейнхарт начала встречаться с Коулом Спроусом в 2018 году, познакомившись с ним на съемочной площадке сериала “Ривердейл”. Летом 2019 года в прессе ходили слухи об их расставании, но тогда пара их опровергла. В апреле этого года появилась информация о том, что Спроус изменил своей девушке с Кайей Гербер, что в итоге оказалось выдумкой. Актеры такую шумиху вокруг своих отношений не только не поддержали, а резко раскритиковали. Лили, например, написала гневное письмо в Twitter, назвав эту социальную сеть “токсичной”. Прошел месяц, и сразу несколько иностранных изданий – PageSix, People и E! Online – сообщили, что на этот раз пара точно распалась. Представители обоих актеров эту информацию комментировать отказались, однако совместных фото пары с тех пор не появлялось. А теперь есть и первый официальный комментарий по этому поводу.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт