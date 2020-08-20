Джерард Батлер в очередной раз разорвал отношения со своей девушкой Морган Браун

20.08.2020, 10:45, Разное

Волна расставаний в Голливуде все не идет на спад. И на этот раз настал черед героев одних из самых ярких папарацционных снимков последних лет: звезды “Призрака оперы” и “300 спартанцев” Джерарда Батлера и его девушки Морган Браун. Казалось, что в отношениях этой пары все наконец безоблачно: фотографы то и дело снимали их во время отпуска, в поездках на мотоцикле или просто на улице. Однако несколько часов назад в американском издании People появилась информация о том, что Джерард и Морган больше не вместе. Причин расставания представители пары решили не раскрывать.

С агентом по недвижимости и дизайнером Морган Браун Джерард впервые появился на публике еще в сентябре 2014 года. Годы отношений проходили для обоих довольно интенсивно: они то расставались, то воссоединялись вновь. Так, еще в ноябре 2016 года близкий к актеру источник заявил, что он расстался с Морган некоторое время назад. Однако затем, в июле 2017-го, их роман возобновился. Пару месяцев спустя Джерард заявил все тому же People, что ему нравится его статус холостяка и что у него попросту нет времени на свидания.

Сложно все успевать с таким расписанием… У меня практически нет личной жизни,

– сказал он тогда. А после в какой-то момент вновь появился под руку со все той же возлюбленной на красной дорожке. По-видимому, именно отсутствие свободного времени и сыграло решающую роль в их с Морган отношениях. С другой стороны, простой в индустрии, вызванный пандемией коронавируса, как раз должен был дать паре небольшую паузу для отдыха от работы. А недавние снимки с Батлером и Браун так и вовсе были похожи на брошюры счастливого отдыха где-нибудь в Малибу. В последний же раз пару видели вместе во время визита в супермаркет в этом июле.

Джерард и Морган в Малибу, июль 2020 года

Судя по истории разрывов и воссоединений Джерарда и Морган, за этим расставанием может последовать еще одно возобновление отношений. К тому же, еще в 2017 году Джерард Батлер заявлял, что – с плотным расписанием или нет – он в будущем мечтает стать отцом:

В ближайшие пять лет я планирую состоять в стабильных отношениях. И хочу стать отцом: чтобы у меня родился один или два ребенка.