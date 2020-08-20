Пенсионерам пообещали выплаты к праздникам: Кто получит надбавку

20.08.2020, 10:43, Разное

Выплаты к праздникам для пенсионеров обычно проводятся на региональном уровне и сильно различаются в зависимости от места проживания. Ко Дню пожилых людей одни субъекты устанавливают фиксированную сумму и выдают ее ежегодно. Другие платят непосредственно накануне праздника.

Могут быть и дополнительные условия. В одних регионах доплату к пенсии в России выдают всем пенсионерам, в других – лишь с определенного возраста, передает Life.ru.

Например, в Ярославской и Рязанской областях

ежегодные выплаты ко Дню пожилого человека составляют 500 рублей. А вот в Ненецком автономном округе доплаты в десять раз выше – пять тысяч рублей. При этом деньги выплачивают не всем пенсионерам, а только тем, кто долго прожил и проработал в регионе или имеет инвалидность. Те, кто старше 70 лет, в регионе получают 16 640 рублей.

Есть во многих регионах и выплата к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. В зависимости от области она составляет от 500 рублей до десяти тысяч рублей. Как правило, она есть там, где существует выплата ко Дню пожилого человека.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская отметила, что, если в регионе будет принято решение о выплатах к празднику, деньги перечислят накануне. Доплата к пенсии в России поступит автоматически, без необходимости писать дополнительное заявление в органы соцзащиты.

Пенсионеры в России получают прибавку и к юбилейным датам. Например, в Москве есть выплаты долгожителям. Предусмотрены они и для супружеских пар, отмечающих юбилей совместной жизни. Аналогичная мера социальной поддержки в некоторых других регионах нашей страны.