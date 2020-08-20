Ученые доказали пользу музыки в лечении больных коронавирусом

20.08.2020, 10:43, Разное

Ученые доказали, что музыка способна облегчить состояние больных коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Такой вывод они сделали на основе результатов эксперименты.

В рамках исследования специалисты наблюдали за состоянием более 800 человек в возрасте около 58 лет, подключенных к ИВЛ и испытывавших стресс. Им предложили в течение получаса послушать музыку. В итоге это помогло им успокоиться и нормализовать дыхание, а также снизить артериальное давление, передает телеканал “360”.