Координационный совет призвал власти Беларуси немедленно начать переговоры

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20.08.2020, 10:26, Разное

Координационный совет оппозиции призвал власти Беларуси немедленно начать переговоры, следует из текста резолюции, принятой по итогам первого съезда совета. Документ есть в распоряжении «Новой газеты».

Текст резолюции Координационного совета. Фото: Илья Азар/ «Новая газета»

«Уклонение от данных переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Республике Беларусь», — говорится в документе.

Члены совета подчеркнули, что не ставят своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса страны. Они напомнили, что народ Беларуси утратил доверие к действующей власти и требует ее отставки, а ряд иностранных государств не признал результаты выборов. Также отмечается, что пока власть не прислушается к требованиям протестующих, жители страны будут продолжать забастовки и демонстрации.

После съезда один из членов совета — экс-директор Купаловского театра Павел Латушко рассказал, что оппозиция уже пыталась пообщаться представителями Администрации президента. «Сегодня у нас была первая попытка установить телефонный контакт с высокими представителями Администрации президента, чтобы проинформировать о реальных целях и задачах, которые ставит перед собой Координационный совет, нежели те, которые озвучиваются в госСМИ. Пока ответа не последовало», — цитирует его Tut.by.

Координационный совет по трансферу власти был создан по инициативе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. В него вошли доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, юрист Максим Знак, координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, писательница и Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Лукашенко назвал создание координационного совета «попыткой захвата власти».

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Источник: Новая газета



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