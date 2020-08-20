 

Ребенок погиб от удара молнии в Кузбассе

20.08.2020, 10:23, Разное

В среду, 19 августа, в Прокопьевске произошла трагедия – подросток погиб от удара молнии. Кроме того, пострадал еще один ребенок, находившийся рядом с ним.

Тело 14-летнего мальчика нашли на Международной улице. Врачам оставалось лишь констатировать смерть. Второй подросток находится в больнице с серьезными травмами, за его здоровьем наблюдают медики, сообщает Vse42.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Мнение: Управление конфликтами

11.08 / Алиса Милано начала лысеть из-за коронавируса

22.07 / Коронавирус в России: за сутки выявлено 5 862 инфицированных

18.08 / Что мешает победить протестующим в Белоруссии

14.07 / «С Максимом у нас все нормально»: Нино Нинидзе посмеялась над выдумками недоброжелателей

20.08 / Три встречи с чудовищем Вендиго

25.07 / Ученые: Гигантские дюны на поверхности Марса перемещаются

18.08 / Личное: Перезрелая женщина в фате

30.06 / Мнение: О самой изощрённой мести «чёрным» за протесты против «белых»

11.08 / Ведьмы вернулись к охоте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска