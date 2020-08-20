Названы самые высокооплачиваемые профессии с удаленной работой

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20.08.2020, 10:23, Разное

Специалисты сервиса “Работа.ру” составили список самых высокооплачиваемых вакансий, предполагающих работу из дома. Сотрудники могут получать более 100 тысяч рублей в месяц.

На первом месте – ответственный за создание публикаций типа “Сторис” в социальных сетях. Вакансия размещена компанией-производителем гаджетов. Работодатель предлагает от 250 тысяч рублей в месяц, сообщает “Москва 24”.

Серебро досталось инженеру автоматизированного тестирования, который может рассчитывать на 175 тысяч рублей. Замкнул тройку лидеров специалист по подбору кадров. За его труд готовы платить от 150 тысяч рублей, передает RT.



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