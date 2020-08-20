Эксперт раскрыл способы установления местонахождения выключенного смартфона

20.08.2020, 10:17, Разное

Эксперт в области сетевых технологий перечислил способы, позволяющие установить местонахождение смартфона, поскольку найти его можно даже в выключенном состоянии. По словам сотрудника компании «Инфосистемы джет» Дмитрия Каросанидзе, данные о местонахождении передаются не только производителям гаджетов, но и обслуживающим операторам.

Единственный надежный способ, позволяющий избежать слежки, заключается в извлечении из мобильного устройства батареи. Но такую манипуляцию можно проделать лишь с телефонами старого образца, где аккумулятор извлекался без особых проблем. В новых смартфонах батарея извлекается путем разбора устройства.

Кроме того, избежать слежки не поможет отключение геолокации и авиарежим. Эксперт Дмитрий Каросанидзе советует использовать специальный чехол, изготовленный из непроницаемого для любых радиоизлучений материала.