Эксперт раскрыл способы установления местонахождения выключенного смартфона

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20.08.2020, 10:17, Разное

Эксперт в области сетевых технологий перечислил способы, позволяющие установить местонахождение смартфона, поскольку найти его можно даже в выключенном состоянии. По словам сотрудника компании «Инфосистемы джет» Дмитрия Каросанидзе, данные о местонахождении передаются не только производителям гаджетов, но и обслуживающим операторам.
Единственный надежный способ, позволяющий избежать слежки, заключается в извлечении из мобильного устройства батареи. Но такую манипуляцию можно проделать лишь с телефонами старого образца, где аккумулятор извлекался без особых проблем. В новых смартфонах батарея извлекается путем разбора устройства.

Кроме того, избежать слежки не поможет отключение геолокации и авиарежим. Эксперт Дмитрий Каросанидзе советует использовать специальный чехол, изготовленный из непроницаемого для любых радиоизлучений материала.



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