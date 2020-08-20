 

ФСБ показала видео задержания сотрудников СБУ

20.08.2020, 10:08, Новости дня

Федеральная служба безопасности РФ показала видео задержания украинцев, пытавшихся похитить лидера ополченцев Донбасса по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

На кадрах видно, как мужчину в красной футболке прижали к земле несколько оперативников, застегивающих на запястьях наручники, передает РИА «Новости». 

 

После демонстрируется задержание его коллеги, тот не сопротивляется и просит сказать, что ему нужно сделать, обещая слушаться. 

Затем один из задержанных расписывается в протоколе задержания, в то время как его товарищ дает первые показания, отвечая на вопросы сотрудников. Съемка идет из некоего помещения, отделанного побеленной вагонкой. 

Ранее ФСБ РФ пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в РФ одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. 

Сообщалось, что для похищения были сформированы две группы из членов российской ОПГ, им пообещали за работу 200 тыс. долларов и выплатили аванс в 50 тыс. долларов. Семь фигурантов уголовного дела заключены под стражу, им предъявлено обвинение.

Напомним, накануне украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. После этого СБУ, опровергла свою причастность к операции. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Швеция скептически отнеслась к российской вакцине от коронавируса

27.06 / Директор Ротару пожаловался на финансовые потери

16.05 / Иосиф Пригожин изменил мнение насчет выступления Сергея Лазарева на Евровидении

17.08 / Суд арестовал имущество Фургала

03.07 / Лавров заявил о необходимости скорейших прямых переговоров Палестины и Израиля

02.07 / Le Monde – ссора с Турцией заставила Францию оставить НАТО без поддержки в Средиземном море

11.08 / Президент Литвы считает, что нужно обсудить введение санкций против Беларуси

07.08 / Коломойский отрицает обвинения минюста США

16.07 / Австрия отвергла планы США наложить санкции на «Северный поток – 2»

23.07 / Назван срок передачи флоту фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска