Транспортная полиция начала проверку информации о возможном отравлении Навального

20.08.2020, 10:08, Новости дня

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что в аэропорту Томска мог отравиться блогер Алексей Навальный, сообщил представитель Томского линейного отдела МВД Михаил Михайлов.

«Естественно, информация (по данному инциденту) проверяется», – заявил РИА «Новости» Михайлов, уточнив, что проверка в аэропорту Томска уже идет. На вопрос о том, подали ли уже представители Навального заявление в полицию по факту инцидента, он заявил, что «точно не готов прокомментировать».

Тем временем администрация «Венской кофейни» в аэропорту Томска, где Навальный пил чай перед вылетом в Москву, будет сотрудничать с полицией и властями в расследовании инцидента с возможным отравлением блогера, сообщил директор заведения Петр Филоненко.

«Сейчас выясняются все обстоятельства, какие-то комментарии сложно давать по данному факту… Будут выясняться последствия и что на самом деле произошло. Поэтому сейчас будем вести диалог с представителями власти по данному вопросу», – сказал Филоненко.

Отвечая на вопрос, намерен ли он сотрудничать с полицией в выяснении обстоятельств произошедшего, директор ответил утвердительно. «Конечно. Наша позиция такова, что мы абсолютно открыты», – сообщил он.

Директор кофейни также подтвердил, что в заведении установлено видеонаблюдение. По его словам, после просмотра записей с камер «все обстоятельства будут в открытом доступе».

Между тем один из заместителей главы омского минздрава уже находится в больнице, куда доставлен Навальный.

«(Представители минздрава) на месте. В больнице находится один из заместителей министра здравоохранения Омской области», – сообщили в пресс-службе министерства. Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова находится в отпуске.

Сообщается, что для лечения Навального привлечены специалисты всех профилей.

«Руководствуясь 323 ФЗ РФ сообщаем: пациент (Алесей Навальный) находится в БСМП-1. Есть ряд диагнозов, с которыми работают специалисты, которые подтверждаются или исключаются. Привлечены специалисты всех профилей. Состояние пациента тяжелое», – рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

Врачи пока не определили диагноз Навального, сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

«Есть диагнозы, которые исключаются, находятся в процессе подтверждения. Консилиумы [врачи] проводят. В течение сегодняшнего дня определимся с диагнозом. Симптоматическое лечение», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь Навального заявляла, что у блогера отравление.

По словам Калиниченко, это только одна из версий. «Нет уверенности, что причиной состояния [пациента] является отравление, – подчеркнул он. – Естественно, что отравление рассматривается как одна из причин ухудшения состояния. Но могли быть другие реакции острые. <…> Проводится большое количество исследований. Ряд диагнозов, которые мы предполагаем, исключены. Диагностический поиск сузился».

Ранее в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию.