За сутки боевики на Донбассе совершили три провокационных обстрела – штаб ООС

20.08.2020, 10:05, Новости дня

За прошлые сутки боевики на Донбассе совершили три провокационных обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

“Вблизи Луганского и дважды у Попасной зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия. Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли”, – говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой украинскими военными.

С начала новых суток на всех участках фронта соблюдается режим тишины.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/927169701108980

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.