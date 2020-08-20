 

В Украине COVID-19 за сутки выявили у более чем 2100 человек. Это новый антирекорд

20.08.2020, 10:05, Новости дня

В Украине за последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 2134 человек. Об этом на брифинге 20 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Украина установила очередной антирекорд. У нас за сутки заболело 2134 человека, из них 100 детей, а также 160 медицинских работников. 407 человек госпитализированы за прошедшие сутки”, – сказал он.

По данным министра, за 24 часа скончалось 40 человек с коронавирусом. Это также антирекорд.

“За предыдущие сутки всего было сделано 40 779 тестирований, из них 21 698 исследований методом ПЦР”, – объяснил Степанов.

Число случаев COVID-19 достигло в Украине с начала эпидемии 98 537. Общее количество жертв COVID-19 составляет в стране 2184.

По состоянию на 19 августа в Украине подтверждено 96 403 случая коронавирусной инфекции COVID-19. 2144 человека умерли, 49 737 вылечились, 44 522 продолжают болеть.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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