 

Навальный в коме – пресс-секретарь

20.08.2020, 10:05, Новости дня

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в токсикореанимации в больнице скорой медицинской помощи №1 в Омске, впал в кому. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем Twitter.

“Алексей по-прежнему на аппарате искусственной вентиляции легких. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет”, – написала она.

Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

По словам Ярмыш, реакция врачей подтверждает, что это отравление.

“Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно”, – отметила она.

Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам решено продлить

05.07 / В мире: Интеллигенция Запада разжигает ненависть против белых

17.07 / Кремль ответил на обвинения Лондона в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

12.08 / У работников Харьковской прокуратуры обнаружили COVID-19

16.08 / Трамп допустил возможность помилования Сноудена

15.07 / “Есть протестная активность”. В “Слуге народа” объяснили, почему Рада отложила укрупнение районов

07.07 / Главреда «Холода» Бекбулатову отпустили после допроса в ФСБ

09.07 / Обнародована запись предположительного разговора Порошенко с Путиным, лесной пожар в Луганской области локализовали. Главное за день

13.07 / МИД выразил озабоченность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе

01.07 / Полиция Сиэтла очистила от протестующих “автономную зону” в центре города

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска