Обновленный Toyota Hilux получил первый тюнинг GR

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20.08.2020, 10:00, Новости дня

Японская компания Toyota сообщила о выходе нового пакета обновлений для популярного пикапа Toyota Hilux.

С учетом полученных улучшений теперь автомобиль получил приставку GR. Известно, что модель теперь станет более практичной, о чем свидетельствуют полученные обновления. В частности, клиенты смогут оформить заказ на приобретение усиленной защиты днища, а также специальных усиленных накладок для бамперов. Более требовательные заказчики также могут выбрать дуги и корпуса для отдельных частей кузова Hilux.

Расширенный пакет обновлений оценивается производителем в 213 тысяч рублей, однако покупатели смогут выбрать и отдельные требуемые элементы. За 9 тысяч рублей также предлагается защита автомобиля от солнечных лучей.



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