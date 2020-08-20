Рассекречены цены и параметры новых Citroen C4 и e-C4

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20.08.2020, 10:00, Новости дня

В российском офисе компании Citroen рассекретили стоимость обновленных моделей C4 и e-C4, которые появятся на местном рынке.

Вместе с тем первоначально клиенты смогут выбрать лишь модели с бензиновыми и дизельными двигателями, но позднее на российский рынок также поступят электрические модификации французских седанов. Кроме того, в стартовом исполнении автомобили получили 1,5-литровые двигатели, которые выдают 101 л.с. Также указано, что все комплектации предусматривают только передний привод.

С учетом таких параметров разогнаться до 100 км в час можно за 9,7 секунд. Более того, электрический седан C4 сможет выдать мощность 135 л.с. Для заряда аккумулятора до 80% понадобится около 30 минут.



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