Сверхсекретный аппарат Black Manta заметили над Техасом

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20.08.2020, 9:33, Разное

На днях жители американского штата Техас стали свидетелями, как в ночном небе завис красноватый (по причине загадочной подсветки) черный треугольный корабль.

Он не издавал ни единого звука и был полностью неподвижен, отчего производил довольно мрачное впечатление.

Именно так охарактеризовал его оператор по имени Ян, который потом поделился своим уникальным материалом с хозяином канала MrMBB333 видеохостинга YouTube. Благодаря этому и мы с вами можем посмотреть эти интригующие кадры.

Неподвижность и какой-то фантастический красноватый цвет треугольного НЛО, скажет Ян, просто шокирует – это как если бы вы вдруг увидели бегущую без ног собаку. Аналогия, может, и не очень удачная, но вполне отражающая чувства, возникающие при таком контакте с загадочным аппаратом.

Пользователи Сети тут же сделали предположение, что это может быть легендарный американский военный самолет TR3-A Black Manta. О существовании его периодически пишут уфологи, сторонники теории заговора, но никто не может сказать даже с 50-процентной уверенностью, что он действительно существует. Дело в том, что Black Manta якобы выполнен по инопланетной технологии и представляет собой нечто подобное «летающим тарелкам» пришельцев.

Но если это так, почему США до сих пор не продемонстрирует свой уникальный самолет в действии? Что-то на них не похоже. Либо его нет как такового, а одни только слухи, распускаемые самими же военными Соединенных Штатов, либо это оружие так называемого мирового правительства. Это в случае, если предположить, что такой самолет действительно земного происхождения. Например, нынешний НЛО в виде черного треугольника больше тянет на инопланетный корабль. С этим соглашается большинство уфологов и пользователей Всемирной паутины, кому была интересна подобная новость.

Самое удивительное заключается в том, что основная часть землян остается равнодушным к такому роду известиям: подумаешь, кто-то там летает? Ракетами не стреляет, города не бомбит – о чем беспокоиться?



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