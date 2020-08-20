 

Эксперт об отношениях Лукашенко и Путина: Запахло жареным – прибежал

20.08.2020, 9:23, Разное

Эксперты считают, что президент Белоруссии отнюдь не боится вторжения западных стран. Александр Лукашенко, вероятно, планирует при помощи российских силовиков разобраться с протестующими радикальным способом.

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук предположил, что политик больше обеспокоен забастовками рабочих, которые требуют не повышения зарплат или бесплатных квартир, а свободных выборов, прекращения насилия на митингах и отставки президента. Специалист уверен: получив помощь от лидера России Владимира Путина, Александр Лукашенко снова применит к демонстрантам силу, как делал это в первые дни протестов.

Эксперт обратил внимание, что белорусский президент забыл об антироссийской риторике, которую использовал в последнее время. “Несмотря на то что Лукашенко всю президентскую кампанию говорил о российской угрозе, оскорблял и унижал Кремль и российский истеблишмент своими действиями, когда запахло жаренным – прибежал”, – напомнил он.

Романчук подчеркнул, что в обмен на помощь Россия может потребовать подписания “дорожной карты” и реализации соглашений в рамках Союзного государства России и Белоруссии. В результате государство может потерять суверенитет в его нынешнем виде.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Мнение: О природе человеческой ошибки

06.07 / Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных хэтчбеков, идеальных для поездок по РФ

31.07 / Посол в Минске: задержанные в Беларуси россияне планировали лететь в третью страну

28.07 / Звезду фильма “Морозко” Наталью Седых пытался убить любовник-иностранец

10.08 / «Вы видели, чтобы в Великобритании королеву выбирали?» Лукашенко назвал своих противников «кучкой людей, зажравшихся демократией»

02.07 / В России за сутки выявили 6760 новых случаев заражения коронавирусом

31.07 / Компания Xiaomi презентовала в России фитнес-браслет Mi Smart Band 5

08.07 / Восьмой кинофестиваль “Короче” пройдет в онлайн-формате

10.08 / Карантин вместо вечеринки на 60-летие: Антонио Бандерас заразился коронавирусом

26.07 / Ученые заявили о невозможности победить коронавирус: даже вакцины не помогут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска