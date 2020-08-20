Эксперт об отношениях Лукашенко и Путина: Запахло жареным – прибежал

20.08.2020, 9:23, Разное

Эксперты считают, что президент Белоруссии отнюдь не боится вторжения западных стран. Александр Лукашенко, вероятно, планирует при помощи российских силовиков разобраться с протестующими радикальным способом.

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук предположил, что политик больше обеспокоен забастовками рабочих, которые требуют не повышения зарплат или бесплатных квартир, а свободных выборов, прекращения насилия на митингах и отставки президента. Специалист уверен: получив помощь от лидера России Владимира Путина, Александр Лукашенко снова применит к демонстрантам силу, как делал это в первые дни протестов.

Эксперт обратил внимание, что белорусский президент забыл об антироссийской риторике, которую использовал в последнее время. “Несмотря на то что Лукашенко всю президентскую кампанию говорил о российской угрозе, оскорблял и унижал Кремль и российский истеблишмент своими действиями, когда запахло жаренным – прибежал”, – напомнил он.

Романчук подчеркнул, что в обмен на помощь Россия может потребовать подписания “дорожной карты” и реализации соглашений в рамках Союзного государства России и Белоруссии. В результате государство может потерять суверенитет в его нынешнем виде.