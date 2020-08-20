Находящийся в реанимации с отравлением Алексей Навальный впал в кому

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20.08.2020, 9:23, Разное

Оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный впал в кому второй степени. Об этом рассказала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Врачи омской Больницы скорой помощи №1, куда был госпитализирован общественный деятель, сообщили, что мужчина полностью потерял сознание. Его тело не реагирует на боль, но зрачки еще реагируют на свет, сообщает Пятый канал.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Навальный был помещен в отделение токсикологической реанимации после сильного отравления. Ему стало плохо на борту самолета. В ФБК уверены, что Алексея отравили намеренно.



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