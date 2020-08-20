Российские ученые создали дешевую «атомную» батарейку

20.08.2020, 9:17, Разное

Российские физики-ядерщики разработали дешевую «атомную» батарейку. Устройство вырабатывает электроэнергию в процессе распада радиоактивного элемента, находящегося в своеобразном миниатюрном реакторе, итоги работы были опубликованы в журнале Applied Radiation and Isotopes.

Разработкой «атомной» батарейки занимались сотрудники НИТУ «МИСиС». Прибор состоит из двух частей: полупроводниковой, отвечающей за преобразование энергии, а также радиоактивной, где в качестве источника бета-излучения используется изотоп никеля. С помощью такого элемента питания удастся обеспечивать энергией микроэлектронику.

Подобные «атомные» батарейки производят в других странах, но из-за высокой стоимости они не пользуются массовым спросом, отметил доцент НИТУ «МИСиС» Сергей Леготин. Разработка отечественных ученых отличается уменьшенными размерами, низкой стоимостью производства и повышенной производительностью, за счет чего эксперты надеются уменьшить себестоимость.