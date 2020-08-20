Назван сотрудник силовых структур РФ с самым высоким доходом

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20.08.2020, 9:08, Новости дня

Заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика в 2019 году заработал больше всех в силовых структурах РФ, свидетельствует его декларация о доходах.

За 2019 год замминистра внутренних дел Шулика заработал 26,7 млн рублей. При этом за 2018 год Шулика задекларировал чуть более 4 млн рублей, сообщается на сайте ведомства.

Имущество Шулики за минувший год практически не изменилось, за исключением двух земельных участков площадью примерно по 700 кв. метров каждый – они были или объединены или разменяны на участок площадью 1,5 тыс. кв. метров.

Всего у генерал-лейтенанта полиции в собственности четыре участка общей площадью 4,2 тыс. кв. метров, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

По информации РБК, у Шулики самые большие доходы за предыдущий год среди руководства российских силовых ведомств.

Заместителем министра внутренних дел Шулика стал в 2017 году. В МВД он курирует государственные закупки и техническое оснащение ведомства.



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