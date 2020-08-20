 

Кравчук предложил Раде пересмотреть постановление о местных выборах

20.08.2020, 9:08, Новости дня

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук обратился в Верховную раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о местных выборах закону об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и минским соглашениям, сообщила пресс-служба офиса Владимира Зеленского.

«Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ (трехсторонней контактной группы) о направлении в рамках подготовки к местным выборам на Украине обращения в Верховную раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления Верховной рады «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» закону Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также комплексу мер по выполнению минских соглашений», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что также на заседании представили Киева во время работы группы по политическим вопросам отметили необходимость выполнения парижских договоренностей лидеров «нормандской четверки», в частности, продолжения работы над законодательством с целью имплементации «формулы Штайнмайера».

Ранее Кравчук заявил, что существует лишь один способ прийти к урегулированию конфликта в Донбассе.



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