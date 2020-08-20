 

Для улучшения состояния пациентов с коронавирусом на ИВЛ хотят использовать музыку

20.08.2020, 8:53, Разное

Американские исследователи разработали новую методику улучшения состояния пациентов с тяжелой формой коронавируса, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Эксперты полагают, что музыкальная терапия способна ускорить реабилитацию после отключения от аппарата ИВЛ.
Продолжительное использование вспомогательных приборов для обеспечения организма кислородом оборачивается множеством последствий. Один из побочных эффектов связан с тем, что люди фактически заново учатся дышать самостоятельно. Ученые заметили, что «отвыкнуть» от аппарата ИВЛ помогает музыкальная терапия.

По словам руководителя лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александра Каплана, когда человек слушает любимую музыку, в его организме вырабатывается эндорфин — гормон радости. Поэтому не вся музыка может оказать благоприятное воздействие, а лишь та, которую выберет сам пациент с коронавирусом.



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