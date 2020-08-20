 

Криминального авторитета Лоту Гули застрелили в Анталье

20.08.2020, 8:48, Новости дня

Криминальный авторитет Надир Салифов по прозвищу Лоту Гули был застрелен из пистолета в ресторане в турецкой Анталье, сообщил источник в правоохранительных органах Баку.

«Лоту Гули был убит из пистолета мужчиной, ужинавшим вместе с ним в одном из ресторанов Анталии. Убит выстрелом в голову. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, «убийца Салифова сбежал с места происшествия, но был задержан» на шоссе, ведущем в город Денизли.

«По предварительным данным, задержанным является другой представитель криминального мира по прозвищу Хан Ахмедлинский, который входил в ближайшее окружение Лоту Гули», – добавил собеседник.

Салифов родился в 1972 году в Грузии. Считается одним из самых жестоких и авторитетных воров в законе. В 22 года он оказался в тюрьме за кражи, бандитизм, похищение людей и другие преступления. Находясь в колонии, он смог создать мощную криминальную империю.

Осенью 2017 года он по условно-досрочному освобождению вышел на свободу.

В октябре 2018 года полиция Турции задержала Надира Салифова (Лоту Гули) в Стамбуле.



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