 

Лолита резко отреагировала на слухи об инфаркте

20.08.2020, 8:48, Новости дня

Ложные сообщения в СМИ о «случившемся инфаркте» перепугали близких и друзей, сообщила певица Лолита Милявская.

На своей странице в Instagram она отметила, что на распространение слухов о болезни СМИ вдохновились словами восхищения певицы работой театра «Модерн».

«Вчера на представлении в театре «Модерн» я сказала, что у меня от уважения к театру, режиссеру, к труппе чуть не остановилось сердце. Не дождетесь», – заключила певица.

Она также в грубой форме усомнилась в профессионализме некоторых журналистов и заявила, что хороших представителей СМИ осталось «штук пять».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сколько осталось журналистов вообще?.) Скажу, человек 5. Остальное – Помойка, которой главное «сенсация». Пишу, потому что, пока я занималась работой, перепугали всех моих Близких Друзей, сообщениями про «инфаркт». Конченые Мудаки.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 19 Авг 2020 в 1:11 PDT

«Остальное – помойка, которой главное «сенсация», – возмутилась Лолита.

По ее словам, сообщения про «инфаркт» прочитали ее близкие друзья и перепугались.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Times – Google продлил удалёнку для сотрудников на год

02.07 / В Конгрессе США потребовали немедленно ввести санкции против России

07.07 / VOAэкспресс 6 июля 2020

27.06 / Спикер международного движения за запрет АЭС перешла в организацию, поддерживающую атомную энергетику

05.07 / Вывозные рейсы в Россию запланированы из Киргизии, Узбекистана, ОАЭ, Китая и США

01.07 / В свердловском избиркоме объяснили данные по вечерней явке сбоем в ГАС «Выборы»

22.07 / Болтон: в Белом доме обсуждали возобновление ядерных испытаний

15.07 / В Крыму снизят цены на бензин и дизтопливо

07.08 / В Уфе столкнулись два поезда

07.07 / Партия Прилепина предложила провести референдумы о присоединении ДНР и ЛНР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска