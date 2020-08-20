Лолита резко отреагировала на слухи об инфаркте

20.08.2020, 8:48, Новости дня

Ложные сообщения в СМИ о «случившемся инфаркте» перепугали близких и друзей, сообщила певица Лолита Милявская.

На своей странице в Instagram она отметила, что на распространение слухов о болезни СМИ вдохновились словами восхищения певицы работой театра «Модерн».

«Вчера на представлении в театре «Модерн» я сказала, что у меня от уважения к театру, режиссеру, к труппе чуть не остановилось сердце. Не дождетесь», – заключила певица.

Она также в грубой форме усомнилась в профессионализме некоторых журналистов и заявила, что хороших представителей СМИ осталось «штук пять».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сколько осталось журналистов вообще?.) Скажу, человек 5. Остальное – Помойка, которой главное «сенсация». Пишу, потому что, пока я занималась работой, перепугали всех моих Близких Друзей, сообщениями про «инфаркт». Конченые Мудаки.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 19 Авг 2020 в 1:11 PDT

«Остальное – помойка, которой главное «сенсация», – возмутилась Лолита.

По ее словам, сообщения про «инфаркт» прочитали ее близкие друзья и перепугались.