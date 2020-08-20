За сутки в мире от COVID-19 умерли 8 тыс. человек

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20.08.2020, 8:40, Новости дня

К утру 20 августа коронавирусом в мире заразилось 22 411 300 человек (+275 тыс. за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 787 672 человека (+8 тыс. человек за сутки), выздоровело 14 333 914.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 529 824. Из них умерло 173 177, излечилось 1 925 049 человек.

В Бразилии заболело 3 456 652 человека. Из них 111 100 умерших и 2 801 931 излечившийся.

В Индии инфицированы 2 836 925 человек, 53 866 умерли.

Четвертое и пятое места занимают Россия и ЮАР: 935 066 инфицированных, 15 951 умерший и 596 060 заболевших и 12 423 погибших соответственно.

В Мексике, Перу и Колумбии число инфицированных превысило полмиллиона. Порог в 400 тыс. человек преодолели Чили, Испания, Иран, Великобритания, Аргентина и Саудовская Аравия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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