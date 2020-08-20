 

Стало возможным запускать Google Meet на телевизорах

20.08.2020, 8:35, Новости дня

Использование специальных устройств Chromecast позволяет запускать на телевизорах видеоконференции Google Meet. Также для этого можно использовать телеприемники, поддерживающие соответствующую технологию, сообщают разработчики из компании Google.

Для запуска видеоконференции также понадобится микрофон, видеокамера либо компьютер (ноутбук), оборудованный устройствами для видеосвязи.

По мнению разработчиков, возросший спрос на услуги удаленной связи, возникший во время карантина, заставляет производителей улучшать качество сервиса. Разумеется, картинка на телевизоре с большим экраном будет выглядеть значительно лучше, чем на стандартном мониторе компьютера. То же касается и качества звука.



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