Эксперт рассказал, как использовать режим полета в телефоне

20.08.2020, 8:35, Новости дня

Операционный директор компании Gamesup Ольга Тимофеева считает, что включать режим полета в смартфоне бывает полезно не только в салоне самолета, но и на земле. Как известно, работая в данном режиме, гаджет не создает никаких помех для приборов и других электронных устройств.

По словам Тимофеевой, иногда смартфон создает помехи для беспроводного Интернета. Например, можно улучшить сигнал Wi-Fi в собственной квартире, если перевести мобильные гаджеты в режим полета.

Кроме того, в таком режиме смартфоны обычно продолжают работать даже при самом низком уровне зарядки батареи, когда уже должно произойти автоматическое выключение. Очень часто такое действие помогает сделать последний важный звонок.