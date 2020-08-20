Эксперт рассказал, как использовать режим полета в телефоне
20.08.2020, 8:35, Новости дня
Операционный директор компании Gamesup Ольга Тимофеева считает, что включать режим полета в смартфоне бывает полезно не только в салоне самолета, но и на земле. Как известно, работая в данном режиме, гаджет не создает никаких помех для приборов и других электронных устройств.
По словам Тимофеевой, иногда смартфон создает помехи для беспроводного Интернета. Например, можно улучшить сигнал Wi-Fi в собственной квартире, если перевести мобильные гаджеты в режим полета.
Кроме того, в таком режиме смартфоны обычно продолжают работать даже при самом низком уровне зарядки батареи, когда уже должно произойти автоматическое выключение. Очень часто такое действие помогает сделать последний важный звонок.
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