 

В Индии планируют начать производство iPhone 12

20.08.2020, 8:35, Новости дня

Новый iPhone 12, скорее всего, будут производить в Индии. По крайней мере, руководство компании Apple не только рассматривает такую возможность, но и строит реальные планы.

Как сообщают компетентные источники, выпуск индийской версии iPhone 12 может начаться летом будущего года. Лучше всего для этого подойдут производственные мощности компании Foxconn, которые сейчас используют для выпуска iPhone 11.

Также инсайдеры сообщают, что до конца текущего года на индийском предприятии начнут изготовлять представленный несколько месяцев назад iPhone SE. Напомним, что ранее Apple предпочитал перемещать в Индию сборку устаревших моделей смартфонов. Например, там до сих пор выпускают iPhone шестого и седьмого поколения.



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