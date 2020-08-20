На съезде демократов Камала Харрис приняла номинацию на пост вице-президента США

20.08.2020, 8:33, Новости дня

11 августа 2020 года Камала Харрис вошла в историю, став первой чернокожей американкой и первой американкой индийского происхождения, номинированной на пост вице-президента США одной из двух основных партий.

19 августа на съезде демократов она приняла эту номинацию и выступила с речью.

Выступлению Харрис предшествовало видеообращение членов ее семьи.

Камале Харрис 55 лет, она родилась в городе Окленд, штат Калифорния. Ныне она сенатор США, представляющая Калифорнию, в прошлом – генеральный прокурор штата. Она принимала участие в президентской гонке, но проиграла праймериз Джо Байдену.

В обращении к делегатам съезда и к американцам, Камала Харрис призвала вспомнить об основополагающих принципах, на которых основаны США, и напомнила о столетней годовщине получения американками избирательных прав. Она перечислила женщин-лидеров, которые вели за собой американцев. И добавила, что среди них она обязана назвать свою мать.

Харрис также рассказала о своей семье и о своей карьере. Харрис родилась в семье иммигрантов: ее мать приехала в США из Индии, отец – из тогда британской Ямайки. Харрис подчеркнула, что ее цель – нация, основанная на принципах справедливости, равенства и разнообразия.

«Я вижу нашу нацию прекрасным обществом, где рады всем, вне зависимости от того, как мы выглядим, откуда мы прибыли или кого мы любим. Страной, в которой мы можем не соглашаться во всем, но мы едины в фундаментальном убеждении, что каждый человек – ценен, где каждый заслуживает сострадания, каждый обладает достоинством и достоин уважения».

Камала Харрис сказала, что сейчас до этого далеко и назвала причиной этого президента-республиканца Дональда Трампа. Она напомнила о проблемах расовых меньшинств, указав: «против расизма нет вакцины» и призвала объединится в борьбе с этим злом.

Харрис призвала голосовать за кандидата демократов Джо Байдена: «Мы обязаны избрать президента, который привнесет что-то другое, что-то лучшее и сделает важную работу. Президента, который объединит нас – черных, белых, латинос, азиатов, коренных обитателей Америки – чтобы достичь будущего, которого мы все хотим. Мы обязаны избрать Джо Байдена».

Харрис рассказала о достоинствах Байдена, пообещав, что Байден сумеет объединить Америку. Она подвергла критике президента Дональда Трампа: «Сейчас у нас президент, который превращает наши трагедии в политическое оружие».

Камала Харрис подчеркнула: «Вы – патриоты, которые напомнили нам, что любить нашу страну – это сражаться за идеалы нашей страны».

«На этих выборах у нас есть шанс курс истории», – сказала Харрис. Она добавила, что эти выборы имеют важное значение не для Джо Байдена и для нее, а для всех американцев, чтобы больше работающих семей вели достойный образ жизни.

Кандидат в вице-президенты США завершила речь традиционной фразой: «Благослови вас Господь. И благослови Господь Соединенные Штаты Америки».