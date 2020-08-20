Пресс-секретарь Алексея Навального – Политик в реанимации после отравления

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20.08.2020, 8:33, Новости дня

Российский оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный находится в реанимации одной из больниц Омска после токсического отравления. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания» – написала Кира Ярмыш утром 20 августа.

Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки», Ярмыш пояснила, что, по ее мнению, отравляющее вещество Алексею Навальному могли дать в аэропорту Томска.

Алексей Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, где он, как сообщают в соцсетях его сторонники, собирал материал для расследования деятельности депутатов из «Единой России».

В 2017 году Навальный, жесткий критик президента России Владимира Путина и российских властных кругов, организовал общественную кампанию, чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты России на выборах 2018 года. До выборов он допущен не был.



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