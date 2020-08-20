Максим Марцинкевич (Тесак) вошёл в состав белорусского Координационного совета по передаче власти

20.08.2020, 8:25, Разное

В состав Координационного совета для обеспечения передачи власти в Белоруссии вошёл известный общественный деятель Максим Марцинкевич, известный широкой публике под псевдонимом Тесак.

– Координационный совет — это орган, который призван сделать переход Беларуси от диктатуры к демократии спокойным и безболезненным. В него вошли исключительно честные и порядочные люди с кристально чистой репутацией. Я лично настояла, чтобы членом Совета стал Максим Марцинкевич. Это известный общественный деятель, видеоблогер, автор нескольких книг. У него есть опыт политической работы — в 2012 году он принял активное участие в создании Координационного совета российской оппозиции. Именно такие молодые и активные люди нужны Беларуси сегодня, когда наша страна стоит на распутье. Максим уже согласился принять предложение, но пока по объективным причинам он сможет работать с нами только в удалённом режиме. Но ничего, в век развития высоких технологий это не проблема, — заявила член президиума Координационного совета по передачи власти Светлана Алексиевич.

В настоящий момент в состав Совета вошли более 30 видных общественных и политических деятелей Белоруссии, в том числе экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, правозащитник Алесь Беляцкий и юрист Максим Знак. По информации нашей редакции в ближайшее время ЕС и США признают новый орган как единственное законное правительство Белоруссии.