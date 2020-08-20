 

Алексей Навальный доставлен в реанимацию после отравления

20.08.2020, 8:23, Разное

Российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный госпитализирован в Омске после отравления неизвестным веществом. Об этом рассказала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Навальному стало плохо на борту самолета, который следовал из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где 44-летнему борцу с коррупцией вызвали скорую. Политик потерял сознание: с трапа его спускали на носилках, передает URA.ru.

Оппозиционер был доставлен в омскую Больницу скорой медицинской помощи №1. В медучреждении подтвердили факт госпитализации Навального, уточнив, что он помещен в отделение токсикологической реанимации. В ФБК добавили, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, передает телеканал “360”.

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Публикация от Алексей Навальный (@navalny) 19 Авг 2020 в 2:57 PDT

Ярмыш подчеркнула, что Навальный до сих пор не пришел в сознание. Она уверена: неугодного российским властям политика намеренно отравили неизвестным веществом, подсыпанным в чай. По ее словам, это единственное, что Алексей употреблял в пищу перед отлетом.

Пресс-секретарь ФБК напомнила, что Навальный был отравлен и год назад – в спецприемнике, где оказался после участия в несогласованном митинге. Тогда у него началась аллергия, которой, по словам представителей политика, прежде не было.



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