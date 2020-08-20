Познер сравнил дружбу в РФ и США

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20.08.2020, 8:08, Новости дня

Слово «дружба» в РФ и США несет в себе разный смысл, сообщил журналист и телеведущий Владимир Познер.

«Если в РФ вы знакомите человека и говорите «это мой друг», то вы тем самым делаете заявление и человек, если он русский человек, он понимает, что это не просто ваш приятель, он не коллега, а друг», – написал он в личной колонке на сайте «Познер Online».

По его мнению, слова «друг» в РФ имеет определенное звучание, «что я этому человеку доверяю, что я его люблю, что он мне близок».

В свою очередь в США слово «друг» не всегда выражает особое отношение к человеку.

«По-английски, если я скажу «meet my friend» (познакомьтесь с моим другом) – это ничего такого не значит. В данном случае слово это не несет той нагрузки, которое оно несет по-русски», – рассказал журналист.

Однако Познер подчеркнул, что сама дружба одинаковая и в России, и в США. По его мнению, ему не важна национальность друга, кто он, американец или русский. Для него важную роль в дружбе играет чувство взаимопонимания и общности.

Ранее Познер заявил, что на Западе сложился образ РФ как опасной, жестокой страны, которой нельзя доверять; такое отношение стало результатом нежелания Москвы «плясать под определенную музыку». 



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