Россия начала экспорт автоматов АК-12

20.08.2020, 8:08, Новости дня

«Калашников» начал поставки автоматов АК-12 в страны ближнего зарубежья, сообщил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.

«В настоящее время ведутся работы в направлении принятия на вооружение другими силовыми ведомствами (помимо Минобороны). Кроме того, начались поставки в страны ближнего зарубежья», – передает РИА «Новости» слова Тарасова, не уточнившего, в какие страны ведутся поставки.

Он также рассказал, что на сегодняшний день концерн выполнил обязательства в части поставки автоматов АК-12 в Минобороны за 2020 год.

«Наша основная производственная площадка в Ижевске – АО «Концерн «Калашников» – уже приступила к выполнению контрактных обязательств по ГОЗ 2021 года», – отметил гендиректор.

Напомним, в начале апреля «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по АК-12 за 2020 год.