Собчак боится присутствия красивых актрис рядом с мужем

20.08.2020, 7:53, Разное

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак призналась, что опасается конкуренции со стороны молодых актрис, окружающих ее супруга Константина Богомолова. Режиссер задействован во многих крупных проектах, в которых принимают участие большое количество шикарных женщин.

После свадьбы Константин Богомолов начал приглашать Ксению Собчак в свои сериалы. Так, телеведущая успела сняться в «Содержанках», а на 20 августа запланирована премьера «Хорошего человека». В рамках презентации проекта режиссер с супругой организовали шоу, где журналистка пояснила о своих переживаниях.

Ксения Собчак отметила, что на подобные мероприятия одевается чинно и прилично, поскольку «положение супруги режиссера обязывает». Также она не обошла стороной присутствие красивых актрис, с которыми трудно конкурировать. Бороться с ними журналистка старается методом послушания и готовкой обедов и ужинов для мужа.